Британия присоединилась к санкциям ЕС по Крыму

Великобритания в пятницу, 2 октября, вслед за Евросоюзом внесла в санкционный список двух россиян и четыре компании, которые участвовали в строительстве Крымского моста, в связи с нарушением суверенитета Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства финансов Соединенного Королевства.

Список пополнили гендиректор ОАО «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, а также замглавы ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

Среди компаний под санкции попали ФГУП «Крымская железная дорога» («КЖД»), ЗАО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», а также ООО «Крымская первая страховая компания». Все компании были задействованы в проектировании, строительстве или эксплуатации Крымского моста.

Ранее на этой неделе Евросоюз внес указанные лица и компании в список индивидуальных санкций по Украине.

Все активы лиц, причастных к указанным фирмам, будут заморожены в пределах британской юрисдикции.

Всего санкции Британии применяются против 177 человек и 48 компаний.

Напомним, введение санкций против России за железнодорожное сообщение с оккупированным Крымом блокировалось Кипром. Как объясняли в МИД Украины, действия Никосии связаны прежде всего с отстаиванием национальных интересов. Наконец, 1 октября санкции ЕС были согласованы.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина присоединится к санкциям Евросоюза против Беларуси, но при этом торговля между двумя странами не пострадает.

Фото: https://www.dw.com/ru/

33

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter