Твит Трампа о заражении COVID-19 стал самым популярным из всех его 56 тысяч постов на Twitter

Твит Дональда Трампа, в котором президент США сообщил, что он и его жена Мелания заразились коронавирусом, стал самым вирусным из всех его постов в Twitter. А, как сообщает издание New York Post, с тех пор, как в 2009 году Трамп присоединился к этой соцсети, он успел опубликовать их более 56 тысяч.

За считанные часы его сообщение ретвитнули более 413 тысяч раз. И насчитывается уже свыше 790 тысяч твитов с цитатами. И эти цифры еще растут буквально на глазах.

Пост Трампа также набрал более 1,3 миллиона лайков, что для него также является рекордом.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

До сих пор самым популярным твитом Трампа было сделанное им 2 августа 2019 года сообщение о том, что американский рэпер A$AP Rocky вышел из шведской тюрьмы и направляется домой в США.

В целом же самым же популярным твитом в истории стал пост о смерти актера Чедвика Боузмана, звезды «Черной пантеры». Однако у Трампа есть шансы побить и этот рекорд.

Между тем соперник Трампа на выборах Джо Байден от своего имени и имени своей жены пожелал ему скорейшего выздоровления, отметив, что они молятся «о здоровье и безопасности президента и его семьи».

В своем предыдущем посте Байден упрекал действующего президента в том, что из-за его неправильных действий в США от коронавируса умерли более 200 тысяч человек, а 26 миллионов лишились работы.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Фото — Whitehouse.gov

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