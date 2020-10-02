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Твит Трампа о заражении COVID-19 стал самым популярным из всех его 56 тысяч постов на Twitter

16:15 2 октября 2020
Дональд Трамп

Твит Дональда Трампа, в котором президент США сообщил, что он и его жена Мелания заразились коронавирусом, стал самым вирусным из всех его постов в Twitter. А, как сообщает издание New York Post, с тех пор, как в 2009 году Трамп присоединился к этой соцсети, он успел опубликовать их более 56 тысяч.

За считанные часы его сообщение ретвитнули более 413 тысяч раз. И насчитывается уже свыше 790 тысяч твитов с цитатами. И эти цифры еще растут буквально на глазах.

Пост Трампа также набрал более 1,3 миллиона лайков, что для него также является рекордом.

До сих пор самым популярным твитом Трампа было сделанное им 2 августа 2019 года сообщение о том, что американский рэпер A$AP Rocky вышел из шведской тюрьмы и направляется домой в США. 

В целом же самым же популярным твитом в истории стал пост о смерти актера Чедвика Боузмана, звезды «Черной пантеры». Однако у Трампа есть шансы побить и этот рекорд. 

Между тем соперник Трампа на выборах Джо Байден от своего имени и имени своей жены пожелал ему скорейшего выздоровления, отметив, что они молятся «о здоровье и безопасности президента и его семьи».

В своем предыдущем посте Байден упрекал действующего президента в том, что из-за его неправильных действий в США от коронавируса умерли более 200 тысяч человек, а 26 миллионов лишились работы. 

Фото — Whitehouse.gov

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