«Ты бы в первый день сдох!» Врач Мясников спровоцировал скандал с Навальным

Вокруг оппозиционного российского политика Алексея Навального, заявившего, что за попыткой его отравления стоит президент РФ Владимир Путин, возник очередной скандал.

Так, спикер информационного центра по мониторигну ситуации с коронавирусом в Москве, доверенное лицо Путина на президентских выборах в 2018 году, телеведущий и врач Александр Мясников резко обратился к Навальному на своем Telegram-канале: «В новостях: «Алексей Навальный считает, что омские медики хотели его смерти». Послушай, ты, хотели бы — ты бы еще в первый день сдох! Я не стану задавать глупые вопросы, типа: «У тебя совесть есть?!» или: «Ты что, о… л?!» И так ясно, что на первый вопрос ответ «нет» и на второй — «да».

В соцсетях бурно отреагировали на заявление доктора Мясникова. В том числе, и сам Навальный.

Извините, а вы точно доктор? pic.twitter.com/EfokpWLCEg — Alexey Navalny (@navalny) October 2, 2020

Это говорит врач. Врач. Который должен лечить людей. Который давал клятву Гиппократа pic.twitter.com/ZJgG92YGf8 — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) October 2, 2020

Александр Мясников — не только врач, но и прекрасный актёр.

Он сказал, а вы и поверили, и истерика стоит на весь твиттер.



На самом деле, он такой же советский человек, как я — балерина. pic.twitter.com/1riiBMcGi4 — Ехидные твиты (@_U_R_I_c) October 2, 2020

Я просто напомню, что Мясников - главврач той самой больницы в Москве, где Навальному отказали в лечении после первого отравления — Дмитрий Сухарев (@D_Suharev) October 2, 2020

Фрагмент фото из Википедии, автор Dmitry Rozhkov.

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