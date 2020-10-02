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«Ты бы в первый день сдох!» Врач Мясников спровоцировал скандал с Навальным

14:01 2 октября 2020
Александр Мясников

Вокруг оппозиционного российского политика Алексея Навального, заявившего, что за попыткой его отравления стоит президент РФ Владимир Путин, возник очередной скандал.

Так, спикер информационного центра по мониторигну ситуации с коронавирусом в Москве, доверенное лицо Путина на президентских выборах в 2018 году, телеведущий и врач Александр Мясников резко обратился к Навальному на своем Telegram-канале: «В новостях: «Алексей Навальный считает, что омские медики хотели его смерти». Послушай, ты, хотели бы — ты бы еще в первый день сдох! Я не стану задавать глупые вопросы, типа: «У тебя совесть есть?!» или: «Ты что, о… л?!» И так ясно, что на первый вопрос ответ «нет» и на второй — «да».

В соцсетях бурно отреагировали на заявление доктора Мясникова. В том числе, и сам Навальный.

 

 

 

 

Фрагмент фото из Википедии, автор Dmitry Rozhkov.

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