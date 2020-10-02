МИД Лукашенко отомстил ЕС за санкции

Введение Евросоюзом санкций в отношении официальных лиц Беларуси отразится «на гражданах и на других сферах кооперации», сообщил официальный Минск.

На сайте МИД Беларуси также сообщается об ответном санкционном списке.

Ссылаясь на «цивилизованную дипломатическую практику», белорусские дипломаты сообщают, что список не публикуют.

«Единый список невъездных лиц действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь. Дальнейшая раскрутка ЕС „санкционного маховика“ может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», — говорится в заявлении МИД.

Кроме того, белорусская сторона заявила, что готова к пересмотру отношений с европейскими странами и «будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия».

Напомним, в санкционные списки Британии и Канады, кроме белорусских топ-чиновников, попал и президент страны Александр Лукашенко.

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