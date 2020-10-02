Хоуп Хикс – что известно о «виновнице» болезни Трампа

Хоуп Хикс, старший советник президента США Дональда Трампа, заразилась коронавирусом. Об этом американский лидер сообщил телеканалу Fox News.

Известно, что Хикс сопровождала Трампа во время поездок на дебаты 29 сентября и на митинг в Миннесоте, который прошел 30 сентября.

32-летняя Хоуп Хикс выросла в Гринвиче в штате Коннектикут в семье, имевшей опыт работы в правительстве.

В школе девушка занималась спортом, предпочитая лакросс. В Южном методическом университете, где изучала английский язык, Хикс играла в клубной программе лакросса.

По данным из Википедии, Хикс была подростковой моделью, первый раз появившейся в журнале Greenwich в 2002 году. Затем в течение нескольких лет она позировала еще для нескольких изданий.

Бывшая модель была сотрудником Trump Organization, прежде чем стать пресс-секретарем и директором по связям с общественностью президентской кампании Трампа 2016 года, а также национальным пресс-секретарем команды президента.

Между периодами работы в Белом доме Трампа Хикс работала в Fox Corporation в качестве директора по связям с общественностью и исполнительного вице-президента.

1 октября было объявлено, что у Хикс положительный результат на COVID-19.

Согласно протоколу были протестированы президент Трамп и первая леди Мелания Трамп. После получения положительного результата теста на COVID-19 Трамп написал в Twitter, что и он и первая леди уходят на самоизоляцию.

Фото Fox News

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