Новая суицидальная игра: 11-летний мальчик покончил с собой, оставив записку о «человеке в черном капюшоне»

В итальянском городе Неаполь 11-летний мальчик покончил с собой, выбросившись с десятого этажа. Как пишет издание Daily Mail, он оставил зловещую предсмертную записку, в которой было сказано: «Я люблю вас, мама и папа. Но я должен следовать за человеком в черном капюшоне. У меня нет времени. Простите меня».

Предполагают, что школьник мог стать жертвой новой суицидальной онлайн-игры, подобной печально известному «Синему киту». Речь, как полагают расследующие дело полицейские, идет о персонаже, известном как Джонатан Галиндо — человеке-собаке, который побуждает детей выполнять опасные задания — вплоть до самоубийства. Джонатан Галиндо предлагает детям и подросткам свою дружбу во всех соцсетях — Facebook, Instagram, TikTok and Twitter. Поначалу задания даются простые — проснуться посреди ночи или посмотреть страшный фильм. Потом детей заставляют причинять себе травмы, постоять на краю крыши высотного здания.

Родители погибшего мальчика сказали, что он был счастливым и спокойным ребенком, у которого не было проблем. Однако в последнее время их сын проявлял беспокойство — возможно, из-за того смертельного вызова, который он принял.

Полиция изучает телефон и другие гаджеты мальчика, чтобы выявить, с кем он контактировал перед смертью.

Образ Галиндо создал гример, который выступает против самоубийств и отрицает свою причастность к игре.

Ранее «ФАКТЫ» писали о самоубийстве 13-летнего мальчика на Житомирщине: подросток мог состоять в «группе смерти».

Фото Twitter



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