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Мир

Заболевший Трамп нарвался на критику из-за отношения к маскам

9:44 2 октября 2020
Трамп

Новость о том, что президент США Дональд Трамп вместе с супругой ушли на самоизоляцию из-за положительного результата теста на коронавирус, прокомментировали журналисты.

Корреспондент Fox News Роберт Маккей в Twitter упрекнул главу Белого дома в том, что тот не очень ответственно относился к противоэпидемическим мерам, в частности, не носил защитные маски. К тому же Трамп постоянно насмехался над Байденом, который более ответственно относился к своему здоровью и здоровью окружающих.

А Стивен Вайнтрауб так прокомментировал сообщение Fox News: «Вы знаете, что Fox News немедленно забудет всю ложь, которую они распространяли последние месяцы о масках и о том, что о COVID19 не стоит беспокоиться. Трамп никогда не носил маски и не высмеивал людей, которые носили маски».

Напомним, США постоянно удерживает первенство по количеству заразившихся COVID-19. На сегодняшний день, по данным Worldometers, в стране почти 7,5 миллионов инфицированных. При этом, недавно Дональд Трамп публично признал, что сознательно преуменьшал опасность коронавируса, чтобы не сеять панику в стране.

Official White House Photo

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