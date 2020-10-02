Внебрачная дочь бывшего короля Бельгии Альберта II отсудила титул принцессы

Апелляционный суд Брюсселя в четверг, 1 октября, вынес постановление в пользу художницы Дельфины Боэль, внебрачной дочери бывшего короля Бельгии, которая отныне официально имеет право на титул принцессы.

Об этом передает бельгийский телерадиоканал RTBF.

Помимо титула принцессы с может взять фамилию своего отца — Саксен-Кобург-Гота. Ее дети Жозефин и Оскар также имеют право на титулы принцессы и принца, их именам теперь будет предшествовать обращение «Его (ее) королевское высочество».

«Юридическая победа в суде никогда не заменит любовь отца, но дает чувство справедливости», — заявил адвокат Боэль Марк Уйттендале.

Издание напоминает, что в январе этого года Альберт II признал, что является отцом Дельфины Боэль, которая более десяти лет доказывала родство. Ее мать, баронесса Сибилл де Селис Лонгшам, заявляла, что состояла в отношениях с Альбертом II около 18 лет — до того момента, как он стал королем.

В день отречения от престола Альберта II в 2013 году мать Дельфины Боэль дала интервью, в котором рассказала общественности о своей связи с бывшим королем Бельгии и их дочери. После отречения Альберта II и, соответственно снятия с него иммунитета на неприкосновенность, Боэль смогла инициировать судебные разбирательства в отношении него.

Однако бывший король Бельгии долгое время не признавал родства. Лишь после того, как суд обязал его пройти ДНК-тест, пригрозив ему штрафом в 5 тыс. евро в день в случае отказа, он согласился признать, что является отцом Дельфины Боэль.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 18-летняя бельгийская принцесса поступила в военную академию.

Фото: https://www.rtbf.be/

62

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter