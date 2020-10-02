"Черный список" согласован: ЕС вводит санкции против властей Беларуси

Евросоюз со 2 октября введет санкции в отношении примерно 40 официальных лиц Белоруссии, ответственных за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.

Об этом сообщил в своем Twitter глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы решили реализовать санкции, которые мы согласовали в августе. Это означает, что завтра, в пятницу письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен», — сказал он, отметив при этом, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не входит в список.

LIVE NOW: follow the press conference after the first day of #EUCO https://t.co/yR9w9pCOzP — Charles Michel (@eucopresident) October 1, 2020

По данным агентства AFP, введение санкций в отношении Беларуси стало возможным благодаря изменению позиции Кипра. В обмен участники саммита согласились принять в отношении Турции жесткую резолюцию с угрозами санкций, на которых настаивали кипрские власти.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что США отказались присоединиться к санкциям, которые на днях ввели Великобритания и Канада против президента Беларуси Александра Лукашенко и его приближенных. Такая позиция Вашингтона связана с надеждой на то, что Европейский Союз (ЕС) выработает единую позицию по поводу санкций. Один из источников добавил, что пакет санкций США, включая за «нарушения прав человека», был практически готов.

Фото: https://tass.ru/

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