Не стали маскироваться: российские тролли создали сайт с красноречивым названием "NAEBC"

В США Федеральное бюро расследований выявило новостной сайт с говорящим названием «NAEBC» (Newsroom for American and European Based Citizens), который подозревает в попытке вмешательства в выборы в США.

Об этом пишет ru.investing.com со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что сайт публиковал материалы на политически чувствительные темы и распространял их через связанные между собой аккаунты в соцсетях. Даже англоязычный Reuters подмечает, что название обыгрывает российское бранное слово, которое означает «обман».

«NAEBC» называет себя «свободным и независимым» СМИ из Венгрии, которое придерживается правой, консервативной идеологии.

В самом ФБР отказались от официальных комментариев по этому поводу, тем не менее, журналисты выяснили, что сайт связан с Агентством интернет-исследований «повара Путина» Евгения Пригожина — тем самым, которое пыталось вмешаться в выборы в США в 2016 году.

Сайт стал активным с июня этого года. Там публиковались преимущественно материалы о внутренней политике США — большинство из них перепечатками с медиа такого же правого толка, остальные писалась американскими авторами.

Темы, которых касались публикации «NAEBС», являются резонансными в американском обществе — например, критика движения Black Lives Matter и кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена или поддержка 17-летнего подростка, который во время протестов застрелил трех человек (как он говорит для самозащиты).

Reuters удалось найти трех американских авторов «NAEBC». Один из них на условиях анонимности рассказал, что не знал о «российском следе» в деятельности сайта. С его слов также следует, что работники сайта присылали корреспондентам тщательные указания относительно того, каким должен быть материал.

К примеру, в конце августа сотрудник «NAEBC», который представлялся под именем «Нора Берка», заказал материал о возможном сокращении финансирования полиции на фоне протестов против насилия со стороны правоохранителей.

«Здесь надо отметить, что многие демократы поддерживают сокращение финансирования полиции. И если они выиграют 2020, это может произойти», — говорилось в сообщении «Норы Берки».

«NAEBC» стал активно публиковать материалы с июня этого года и с тех пор создал сеть аккаунтов в Twitter и LinkedIn для распространения своих материалов. Часть из этих аккаунтов использовала сгенерированные компьютером фото несуществующих людей в своих профилях.

Руководитель отдела расследований аналитической платформы Graphica Бен Ниммо по просьбе Reuters проанализировал активность «NAEBC» в соцсетях. По его словам, более или менее существенное охвата материалы сайта достигли только на сайтах, где и так собираются сторонники правых, консервативных взглядов.

Reuters связался с человеком, который ведет аккаунт от имени «Норы Берки». Пользователь, в ответ на вопрос о роли России ответил: «Я не имею представления, что есть общего у NAEBC с этим». После этого аккаунт «Норы Берки» удалил упоминания о «NAEBC» с профиля, а также несколько предыдущих постов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что контрразведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы президента. Так, по мнению разведчиков, россияне пытаются очернить бывшего вице-президента США и наиболее вероятного кандидата от демократов Джозефа Байдена, а также то, «что они считают антироссийским истеблишментом». Кроме того, связанные с Кремлем лица пытаются продвигать кандидатуру президента США Дональда Трампа в соцсетях и на российском телевидении.

Фото: https://www.reuters.com/

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