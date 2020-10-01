Прижал лапой и укусил за голову: в РФ обозленный медведь в цирке напал на ребенка

Несоблюдение правил техники безопасности при работе с животными в цирке может иметь весьма печальные последствия.

Еще одним примером этого стал случай в городе Реутово под Москвой, о котором рассказывает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Поступила информация о том, что в цирке-шапито в „Реутов-парке“ на Носовихинском шоссе медведь напал на дрессировщика и ребенка. По предварительным данным, с животного в ходе подготовки к выступлению слетел намордник, что позволило ему покусать и поцарапать людей», — сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавшие госпитализированы.

Факт инцидента подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. «В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции, обстоятельства устанавливаются», — сказали в главке.

В то же время представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий представила агентству другую версию: по ее словам, нападение произошло за кулисами не перед представлением, а по его завершению, когда дрессировщик вел медведя в клетку.

«Медведь изначально был в наморднике. На улице, уже вне сцены, медведь стащил лапой намордник, прижал мальчика к себе лапой и укусил ребенка за голову. Увидев происходящее отец отогнал медведя от сына, при этом он получил царапины на руках», — сказала Врадий.

В региональной прокуратуре уточнили, что пострадавшим ребенком был 12-летний сын дрессировщика.

Раны мальчику зашили в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи также выехали на место инцидента и начали проверку по факту причинения вреда здоровью по неосторожности.

В сентябре сообщалось, что 84-летняя россиянка из села Асыма Горного района Якутии спасла себе жизнь при встрече с медведем. Она увлеклась сбором ягод и не заметила, как хищник подошел к ней вплотную. Женщина зарычала на него и подожгла кусок газеты, после чего животное ушло.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Киевщине медведь напал на зрителей цирка, полиция узнала об инциденте из СМИ.

Фото: https://ria.ru/

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