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Мир

Принц Гарри и Меган Маркл призвали покончить с расизмом в Британии – и снова подверглись критике

15:37 1 октября 2020
Меган Маркл и принц Гарри

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл дали видеоинтервью английскому изданию Evening Standard. Супруги общались с журналистами через Zoom из своего особняка в Калифорнии.

Герцог и герцогиня Сассекские призвали покончить со «структурным расизмом» в Великобритании, из-за которого «цветные» молодые люди не могут пробиться в жизни, поскольку по сравнению с белыми с самого начала имеют меньше возможностей.

Гарри рассказал, что он наконец прозрел и осознал, с какими проблемами сталкиваются представители этнических меньшинств — после того, как встретил Меган, которая является женщиной смешанной расы.

«Потому что я не был осведомлен о стольких вопросах и проблемах — как в Великобритании, так и во всем мире. Я думал, что осведомлен, но нет… Знаете, когда вы отправляетесь в магазин с ребенком и видите только белые куклы, вы вообще думаете: „Это странно, тут нет черной куклы“? И это только один пример того, когда мы, белые, не всегда осознаем, каково должно быть для кого-то другого, с другим цветом кожи, с черной кожей, оказаться в той же ситуации, что и мы», — заявил принц.

Гарри считает, что мир, который мы знаем, «был создан белыми людьми для белых людей». Он подчеркнул, что никого не винит, а просто призывает извлекать уроки из этого.

Одетая в кожаные брюки и асимметричный топ цвета верблюжьей шерсти Меган рассказала, что они с Гарри и их годовалым сыном наслаждаются семейной жизнью в США.

«У нас все отлично. Арчи так хорош. Нам очень повезло с нашим малышом. Он такой активный. Держит нас в тонусе. Нам просто повезло», — сказала она.

Между тем в соцсетях Меган и Гарри, которые ранее вызвали там большой резонанс, публично высказавшись о президентских выборах в США, снова раскритиковали. Пользователи обвинили пару, отказавшуюся от статуса высокопоставленных членов королевской семьи и переехавшую за океан, в лицемерии.

«Я думал, они покинули Британию, чтобы избежать общения с прессой? Лицемерие высшего порядка», «Полностью уважаю желание Гарри стать частным лицом, однако частью этого является избегать внимания СМИ», «Приятно видеть, что они держатся в тени и, как обычно, обеспечивают свою конфиденциальность», — иронично писали в комментариях.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Меган Маркл появилась на шоу «В Америке есть талант».

Фото Getty

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