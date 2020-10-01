У Зеленского ее рассматривали на руководителя ГПУ: ЕС получил нового главного прокурора
Бывшая глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, которую одно время в команде Зеленского рассматривали на пост руководителя украинской прокуратуры, стала главным прокурором Евросоюза.
Как сообщает «НВ», Лаура Ковеши принесла присягу, ведомство начало работу.
Отмечается, что в Румынии она завела более тысячи дел на коррупционеров, отправила за решетку брата президента и нескольких министров, а также вернула бюджету 688 млн евро.
Экс-генпрокурор Румынии Лаура Кьовеши принесла присягу в качестве главного прокурора Евросоюза. Ведомство начало работу.— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) October 1, 2020
На родине Лаура завела более тысячи дел на коррупционеров, отправила за решетку брата президента, нескольких министров и вернула бюджету 688 млн евро pic.twitter.com/aCWyRY5jkN
Фото из Википедии, автор: AGERPRES, cropped by Ionutzmovie.663
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