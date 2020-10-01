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Мир

У Зеленского ее рассматривали на руководителя ГПУ: ЕС получил нового главного прокурора

12:57 1 октября 2020
Лаура Ковеши

Бывшая глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши, которую одно время в команде Зеленского рассматривали на пост руководителя украинской прокуратуры, стала главным прокурором Евросоюза.

Как сообщает «НВ», Лаура Ковеши принесла присягу, ведомство начало работу.

Отмечается, что в Румынии она завела более тысячи дел на коррупционеров, отправила за решетку брата президента и нескольких министров, а также вернула бюджету 688 млн евро.

Фото из Википедии, автор: AGERPRES, cropped by Ionutzmovie.

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У Зеленского ее рассматривали на руководителя ГПУ: ЕС получил нового главного прокурора

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