Турция и Россия вступают в новую эру наемнических войн — The Washington Post

Военный конфликт между Арменией и Азербайджаном остается самой горячей темой ведущих СМИ во всем мире. Обозреватели и аналитики, эксперты и журналисты обсуждают, к чему может привести резкое обострение на Кавказе, какие еще страны рискуют быть втянутыми в выяснение отношений между двумя бывшими советскими республиками. В среду, 30 сентября, американская газета The Washington Post опубликовала статью «Турция и Россия вступают в новую эру наемнических войн». «ФАКТЫ» подготовили полный перевод этого материала.

«На этой неделе вновь вспыхнул являвшийся на протяжении длительного времени замороженным конфликт в Нагорном Карабахе. В ходе продолжающихся вооруженных столкновений между Азербайджаном и Арменией в этом армянском горном анклаве, окруженном азербайджанскими территориями, погибли уже десятки людей. Новый раунд боевых действий, начавшийся в минувшие выходные, стал самым кровавым с 1990-х годов, когда два бывших советских государства вели войну из-за спорных регионов, пока в 1994 году при посредничестве России не было достигнуто перемирие.

Обе страны мобилизовали свои вооруженные силы и обвиняют друг друга в провоцировании насилия и убийствах мирных жителей. Ситуация осложнилась вмешательством Турции, которая, в отличие от предыдущих обострений, когда она призывала к прекращению боевых действий, решительно поддержала Азербайджан и, как утверждается, даже вовлечена в столкновения. Армянские официальные лица заявили, что турецкий F-16 сбил армянский истребитель. Представители Азербайджана и Турции отвергли это обвинение.

Что еще более любопытно, и Турция, и Армения утверждают, что другая сторона привлекает наемников на передовую. The Guardian сообщила, что группа сирийских боевиков из провинции Идлиб, в которой Турция имеет значительное влияние, была нанята для работы на частную турецкую военную компанию, действующую в Азербайджане. Согласно источникам издания, не менее 20 этих наемников были убиты на этой неделе на Кавказе.

Анкара отрицает эти утверждения и, в свою очередь, резко обрушилась на правительство в Ереване, обвинив его в том, что оно привозит курдских ополченцев из запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) для помощи в обучении армянских боевиков в Нагорном Карабахе. Хотя эти заявления вызывают сомнения, речь все же идет о регионе, раздираемом глубокими этническими и политическими противоречиями.

Эти обвинения указывают на все более нарастающий феномен широкого использования наемнических компаний на передовых рубежах войн XXI века. В конце концов, именно Турция создала шаблон привлечения сирийских боевиков к своим прокси-войнам, когда отправила сотни людей в Ливию на помощь правительству в Триполи. Ее очевидная вовлеченность на стороне Азербайджана вносит вклад в очевидный набор геополитических конфронтаций, инициированных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, включая вступление в гражданскую войну в Ливии, обеспечение последней линии обороны повстанцев на северо-западе Сирии, участие в напряженном морском диспуте в восточном Средиземноморье, в который вовлечены Франция и другие европейские страны, и ведение давних боев с курдскими сепаратистами, действующими на границах Сирии и Ирака.

«Большинство сирийских боевиков в Ливии были наняты Турцией, которая спонсирует ополченцев внутри Сирии, выступающих против правительства сирийского президента Башара Асада», — сообщили ранее в этом году корреспонденты The Washington Post Карим Фахим и Закария Закария. «Турция также оказывает главную военную поддержку правительству Ливии, признанному ООН и известному как правительство национального согласия (ПНС)».

Но Анкара не одинока на этом фронте. Группа Вагнера, российская частная военная компания, связанная с Кремлем, дислоцировала наемников на полях сражений по всему миру, от восточной Украины до Сирии и Ливии. Также — часто при финансовой поддержке Объединенных Арабских Эмиратов — в качестве сухопутных войск в гражданских войнах в Йемене и Ливии выступают суданские боевики.

Корреспонденты The Washington Post сообщили, что сотни сирийцев, связанных с режимом Асада и его российскими покровителями, также были наняты для поддержки ливийского командира Халифы Хафтара, чье наступление на ПНС было успешно отражено при помощи Турции в начале этого лета. В докладе ООН в сентябре сообщалось о 338 российских военных грузовых авиарейсах из Сирии в Ливию в поддержку группы Вагнера, действующую на стороне Хафтара. В докладе также говорилось, что Россия, ОАЭ, Катар, Турция и Иордания все нарушают эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, переправляя оружие и боеприпасы противоборствующим сторонам конфликта.

Простые сирийцы стали пешками в этом региональном пожаре. «Когда сирийская экономика и валюта рушатся, людям трудно отказаться от щедрых финансовых пакетов, предлагаемых наемникам при отправке в Ливию, которые включают зарплату в размере 2 000 долларов в месяц и аванс в 500 долларов для семей, оставшихся в Сирии, а также обещание выплатить несколько тысяч долларов в виде компенсации в случае смерти», — сообщала The Washington Post раньше.

Пять лет назад крах государства и экономические трудности рассматривались как движущие силы для исламистских боевиков, погружавшихся в хаос сирийской войны. Теперь некоторые из этих боевиков направляются в зоны новых конфликтов, разжигаемых соперничающими государствами. Преобладание сирийских боевиков в таких местах, как Ливия, утверждает Фредерик Вери, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, отражает «глобальную тенденцию к аутсорсингу экстерриториальных вооруженных сил, частично обусловленную наличием кочующих и оплачиваемых бойцов неудавшихся революций и гражданских войн в Африке и на Ближнем Востоке, а также увеличением числа частных военных компаний ростом их влияния».

Эти группы могут рассматривать бои за Нагорный Карабах как новую возможность для себя. Российские официальные лица призвали к прекращению огня и снижению напряженности, но эксперты опасаются, что ситуация может обостриться на фоне того, как Турция нарушает хрупкое равновесие сил. Анкара и Москва могут столкнуться друг с другом уже в третьем прокси-конфликте, если азербайджано-армянские столкновения выйдут за пределы Нагорного Карабаха.

«Если конфликт не удастся остановить, он захватит другие регионы, что спровоцирует сложное противостояние между Турцией и Россией, которое превзойдет по своей напряженности то, что мы наблюдаем на уже существующих театрах военных действий в Сирии и Ливии», — подчеркивает турецкий аналитик Синан Ульген в газете The Financial Times".

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Ishaan Tharoor / The Washington Post)



Иллюстративное фото Pixabay

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