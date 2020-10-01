Навальный показал «максимально радостное лицо» после отравления

Алексей Навальный во время интервью немецкому Spiegel попытался выполнить просьбу журналистов и изобразить «максимально радостное лицо». Результат был опубликован в Instagram. Статья в немецком журнале будет сопровождаться фото, где Навальный запечатлен осунувшимся, со сжатыми губами и без какого-либо намека на позитивные эмоции.

Журналисты упомянули, что Навальный показался им более взвинченным, чем обычно, но сохранившим чувство юмора. Портретное фото для Spiegel сделали так, чтобы не привлекать внимания к следам на шее, оставшимся после медицинских вмешательств.

Навальному предстоит длительная реабилитация в Германии после тяжелого отравления. В интервью он упомянул, что похудел на 12 килограммов, не может заснуть без медпрепаратов и вынужден заново учиться двигаться. Даже простые действия — например, налить воду в стакан — требуют больших усилий, но врачи настаивают, чтобы всю эту работу Навальный выполнял самостоятельно.

В ходе интервью Навальный подчеркнул, что виновным в своем отравлении считает Путина и никакие другие версии даже не рассматривает. Оппозиционер коллекционирует версии, которые пытаются распространять российские пропагандисты. Кремлевских теорий отравления уже двенадцать, но список, судя по всему, будет пополняться.

Напомним, Навальный был отравлен 20 августа, провел несколько дней в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Сейчас курс лечения считается законченным, но предстоит реабилитация и восстановление утраченных физических навыков.

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