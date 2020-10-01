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Мир

Сдержать Россию: в Сенате США предложили меры для противодействия российской угрозе

6:51 1 октября 2020
American Troops

Глава комитета по вооруженным силам сената США Адам Смит выступил с предложением разместить американские войска в Восточной Европе для сдерживания России и защиты партнерских отношений со странами региона.

Об этом он сказал на слушаниях в комитете по вопросу об изменениях в оборонной стратегии США в Европе, передает Интерфакс-Украина.

«Россия становится более, а не менее агрессивной… Ее усилия в Украине определенно были очень агрессивными. Ее усилия, направленные на подрыв демократии любыми возможными способами в Европе и США, и где-либо еще, только возросли. Я думаю, необходимость иметь там силы сдерживания особо важна», — сказал Смит.

По его словам, существует обеспокоенность в связи с тем, что российская агрессия оказывает влияние на «партнерство США в Европе».

Смит обратил внимание на существование четких возможностей для заключения партнерств с восточноевропейскими союзниками и для потенциального размещения войск в странах Восточной Европы для того, чтобы усилить позиции США и лучше отвечать оборонным потребностям страны, особенно «в отношении сдерживания российской агрессии в той части мира».

Сенатор напомнил, что в августе министр обороны США Марк Эспер заявил, что вывод части американских войск из Германии и их передислокация в конечном итоге преследуют цель усилить сдерживание России.

«Мы передислоцируем больше войск на восток, ближе к границам с Россией», — сказал Эспер в интервью телеканалу Fox News.

Таким образом, по его словам, передислокация направлена на «усиление сдерживания России и укрепление альянса».

Эспер сообщил, что в общей сложности США выведут из Германии 12 тыс. своего воинского персонала, значительная часть его будет возвращена на родину, часть перемещена в Италию и Бельгию. Также министр отметил, что большинство союзников по НАТО поддержали это решение, ранее принятое президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Пентагон не планирует закрывать важный учебный объект — один из крупнейших полигонов ВС США в Европе в баварском Графенвере.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что США и Украина провели совместные военно-морские учения в Черном море. С американской стороны в них участвовал ракетный эсминец Roosevelt, с украинской — катер «Старобельск» класса «Айленд» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Костополь».

Фото: https://www.nytimes.com/

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