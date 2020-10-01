Пора на квиддич: в центре Лондона появился памятник Гарри Поттеру

Статуя известного на весь мир волшебника Гарри Поттера, которого чиновники Беларуси заподозрили в попытках свержения существующей власти, появилась на площади Лестер-сквер в центре Лондона.

Об этом пишет TimeOut.

Сообщается, что в работе польского скульптора Анджея Шимчика запечатлена сцена из фильма «Гарри Поттер и философский камень» в момент, когда ученик Хогвартса играет в квиддич.

Бронзовый памятник Гарри Поттеру установлен на площади Лестер-сквер в Лондоне недалеко от кинотеатра Одеон, где в 2001 году состоялась мировая премьера фильма.

Скульптура с «лицом» актера Дэниела Рэдклиффа станет частью проекта «Сцены на площади» (Scenes in the Square), призванного отметить выдающиеся фильмы последнего столетия.

В рамках этого проекта, который растянется до июля 2023 года, на Лестер-сквер уже установлены фигуры кролика Багза Банни, Бэтмена, мистера Бина, Мэри Поппинс, Джина Келли из «Поющих под дождем», медвежонка Паддингтона и других.

Напомним, что серия из семи романов британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере, выпущенных в 1997—2007 годах, издана общим тиражом в 400 миллионов экземпляров и переведена на 65 мировых языков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на «маму Гарри Поттера» — знаменитую британскую писательницу Джоан Роулинг — в Сети ополчились многие пользователи из-за ее нового романа о частном детективе Корморане Страйке.

Фото: https://www.timeout.com/

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