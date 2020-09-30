Ватикан и США поссорились из-за Китая

Папа Римский Франциск отказался встретиться с государственным секретарем США Майком Помпео во время визита последнего в Ватикан. Понтифик сослался на приближающиеся выборы в США и нежелание Святого Престола вмешиваться в американскую политику, сообщает The Guardian. Между тем аналитики считают, что встречу пришлось отменить, чтобы не поднимать острую тему взаимоотношений Ватикана с Китаем.

В Ватикане с Помпео встречался представитель дипломатического корпуса Ватикана, секретарь по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер. Позднее он озвучил для СМИ дипломатическую версию о нецелесообразности встречи Папы Римского и госсекретаря США — якобы понтифику не пристало слишком вовлекаться в американские выборы. В то же время в европейских СМИ прозвучало предположение, что встреча Папы Франциска с Помпео могла быть отменена из-за Китая. Ватикан два года назад подписал соглашение с Пекином, чтобы получить право назначать в Китае католических епископов. Теперь США высказывают обеспокоенность по поводу политики КНР, особенно в контексте соблюдения прав человека. Вашингтон предлагает Ватикану присоединиться к тем, кто осуждает нарушение религиозных свобод Пекином.

Перед своим визитом в Ватикан Помпео опубликовал статью, где резко высказался по поводу соглашения Папы Римского с Китаем. Госсекретарь США считает, что Ватикан запятнал свой моральный авторитет подобными компромиссами. Галлахер не стал скрывать, что Святой Престол к статье Помпео отнесся очень критически. Нежелание еще раз обсуждать острую тему могло стать лишним поводом отменить переговоры понтифика и государственного секретаря США.

Фото wikimedia.org, vaticannews. va

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