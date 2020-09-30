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Мир

«Месть» Трампа: банда енотов напала на журналистов в Белом доме

18:54 30 сентября 2020
Енот

На журналистов, собравшихся в Белом доме, напала «банда» нахальных енотов. По крайней мере четыре зверька устроили настоящий хаос, хватая репортеров и фотографов за одежду и пробуя на вкус их вещи.

Инцидент произошел на Северной лужайке. Об этом сообщила в соцсети Twitter корреспондент CBS Пола Рейд.

Как сообщает издание Independent, пост быстро стал вирусным в соцсетях. Американцы принялись шутить, что енотов подослал недолюбливающий СМИ Дональд Трамп — в отместку за появившиеся ранее в прессе сообщения о том, что он годами не платил налоги. Так, президента США изображали в виде разных зловещих персонажей, приказывающих: «Выпускайте енотов!».

А кто-то, напротив, предположил, что еноты пришли выразить возмущение тем, что им приходится платить больше налогов, чем Трампу.

Эти животные довольно часто встречаются на территории Белого дома, хотя до сих пор не были замечены в атаках на представителей прессы.

Самым известным енотом, обитавшим когда-либо в Белом дома, была Ребекка — домашний любимец президента Калвина Кулиджа и его семьи. Ее подарили главе державы в 1926 году в качестве деликатеса к столу на День благодарения, однако семейство Кулиджа пришло в восторг и оставило Ребекку жить в президентской резиденции.

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