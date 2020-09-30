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«Тотальная зачистка информационного поля»: TUT.BY отказались от освещения акций протеста в Беларуси

15:51 30 сентября 2020
Марина Золотова

Лишение портала TUT.BY статуса средства массовой информации Беларуси не позволит журналистам издания работать на акциях протеста.

Как сообщает TUT.BY, теперь в работе редакции произойдут некоторые изменения.

«Решение Министерства информации о приостановлении выпуска сетевого издания TUT.BY на 3 месяца — логичное, если можно использовать здесь это слово, продолжение той тактики властей, которую они избрали в отношении всех независимых средств массовой информации. То есть это тотальная зачистка информационного поля», — заявила главный редактор портала Марина Золотова.

По ее словам, легальный статус СМИ предполагал, что журналисты издания могут «нормально работать на акциях протеста».

«Самая большая угроза состоит в том, что наши журналисты теперь не смогут выходить „в поле“ и спокойно работать на акциях протеста. То есть они могут восприниматься людьми в оливковой форме и балаклавах как участники акции протеста. Соответственно — суды, сутки и так далее. Мы не будем рисковать в этой ситуации и отправлять журналистов „в поле“ без какого-либо статуса. Собственно, на это и было рассчитано решение о приостановлении», — добавила Золотова.

Она отметила, что TUT.BY будет обжаловать решение Министерства информации о приостановлении выпуска сетевого издания и защищать свои права в суде, который состоится 8 октября.

Ранее сообщалось, что, несмотря на лишение статуса СМИ, крупнейший портал Беларуси продолжит работу.

Фото: TUT.BY

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