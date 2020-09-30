Без самоизоляции с Путиным не может встретиться даже Миллер: Кремль ужесточил доступ к "первому лицу"

В России уже третьи сутки подряд выявляют более восьми тысяч заболевших COVID-19. На этом фоне было решено обезопасить хозяина Кремля — доступ к Владимиру Путину возможен лишь после прохождения двухнедельного карантина, сообщает Проект.Медиа.

По информации российского агентства, проходить карантин заставляют без оглядки на должность. Так, кроме личных фотографов, видеооператоров, технических сотрудников администрации Путина, на изоляцию в спецсанаторий отправляются и высокопоставленные персоны. Правила распространяются на чиновников российского правительства, топ-менеджеров российских государственных компаний. «Карантинили» перед встречей с Путиным глава «Газпрома» Алексей Миллер и руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Аналогичной процедуре подверглась большая группа сотрудников атомной отрасли, которую 23 сентября пригласили к Путину для вручения наград. Две недели перед важной датой делегация находилась на изоляции в специальном санатории в Сочи.

Как сообщали «ФАКТЫ», за время эпидемии коронавирусной инфекцией переболели пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, российский премьер-министр Михаил Мишустин. С апреля Путин изменил манеру приветствия и приостановил практику здороваться за руку при личных встречах. Совещания президента РФ с правительством проводятся по видеосвязи.

Фото kremlin.ru

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