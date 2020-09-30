В Кувейте приведен к присяге новый эмир – после смерти 91-летнего монарха (фото)
В Кувейте на заседании Национальной Ассамблеи приведен к присяге новый эмир — 83-летний шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Его в 2006 году назначил наследным принцем его предшественник и единокровный брат — эмир Сабах аль-Ахмад Аль-Сабах, который скончался 29 сентября в больнице американского штата Миннесота в возрасте 91 года. В это медицинское учреждение он поступил в июле.
До сих пор наследный принц занимал пост министра внутренних дел и заместителя командующего национальной гвардией. Фактически он руководил страной в отсутствие проходившего лечение в США монарха.
Как сообщает Aljazeerа, в стране начался 40-дневный траур.
Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах возглавлял Кувейт с начала 2006 года.
Кувейт является наследственным эмиратом, где престол традиционно чередуется между двумя ветвями семейства ас-Сабах. Кандидатура кронпринца, которую выдвигает эмир, должна быть одобрена членами правящей семьи и утверждена парламентом — Национальной ассамблеей.
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