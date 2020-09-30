В Париже услышали мощный взрыв – полиция дала срочное разъяснение
В среду, 30 сентября, в Париже и близлежащих пригородах слышали звук мощного взрыва. Причина пока что неизвестна. Об этом в сообщило агентство Reuters в Twitter.
В сети появилось видео с реакцией на звук участников первого пост-коронавирусного чемпионата «Ролан Гаррос».
В полиции французской столицы сообщили, что звук принадлежит истребителю, который преодолевал звуковой барьер.
«Никакого взрыва нет, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер. Не загромождайте линии экстренной помощи!» — заявили в полиции.
Ранее «ФАКТЫ» писали о взрыве в центре Парижа.
Фото: YouTube51
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