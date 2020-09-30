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Мир

В Париже услышали мощный взрыв – полиция дала срочное разъяснение

13:31 30 сентября 2020
истребитель

В среду, 30 сентября, в Париже и близлежащих пригородах слышали звук мощного взрыва. Причина пока что неизвестна. Об этом в сообщило агентство Reuters в Twitter.

В сети появилось видео с реакцией на звук участников первого пост-коронавирусного чемпионата «Ролан Гаррос».

В полиции французской столицы сообщили, что звук принадлежит истребителю, который преодолевал звуковой барьер.

«Никакого взрыва нет, речь идет об истребителе, который преодолел звуковой барьер. Не загромождайте линии экстренной помощи!» — заявили в полиции.

Ранее «ФАКТЫ» писали о взрыве в центре Парижа.

Фото: YouTube

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