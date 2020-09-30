Умер первый в мире вылечившийся от ВИЧ человек

Американец Тимоти Рей Браун, который первым в мире вылечился от ВИЧ-инфекции, умер от лейкемии. Об этом сообщил партнер Брауна Тим Хефген, передает «Медуза» со ссылкой на Reuters.

По данным Associated Press, Браун заразился ВИЧ в 1995 году во время учебы в Берлине. В 2017 году, страдая от лейкемии, он прошел две трансплантации костного мозга в Берлине и получил иммунитет к ВИЧ.

Вирус не вернулся даже после отмены антиретровирусных препаратов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ВИЧ-инфицированном мужчине, который умышленно заражал женщин, прибегая к насилию.

Фото: Associated Press

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