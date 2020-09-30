28.22 / 28.41 32.85 / 33.28
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Умер первый в мире вылечившийся от ВИЧ человек

12:37 30 сентября 2020
Тимоти Рей Браун

Американец Тимоти Рей Браун, который первым в мире вылечился от ВИЧ-инфекции, умер от лейкемии. Об этом сообщил партнер Брауна Тим Хефген, передает «Медуза» со ссылкой на Reuters.

По данным Associated Press, Браун заразился ВИЧ в 1995 году во время учебы в Берлине. В 2017 году, страдая от лейкемии, он прошел две трансплантации костного мозга в Берлине и получил иммунитет к ВИЧ.

Вирус не вернулся даже после отмены антиретровирусных препаратов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ВИЧ-инфицированном мужчине, который умышленно заражал женщин, прибегая к насилию.

Фото: Associated Press

364

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
София Конкина

Появилось резонансное фото дочери Конкина накануне гибели

Зеленский и Ермак

Зеленский уволил Фокина

Зеленский

«Социс» показал свежий рейтинг Зеленского

Витольд Фокин

Фокин отреагировал на скандал вокруг его слов о войне на Донбассе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер