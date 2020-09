Во вторник, 29 сентября, в возрасте 78 лет умер легендарный американский певец Мак Дэвис, который писал музыку для Элвиса Пресли. О его смерти говорится на официальной странице Ассоциации музыки кантри (CMA) в Twitter.

«Мы убиты горем из-за кончины легендарного певца и автора песен, бывшего ведущего CMAawards Мака Дэвиса. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и друзьям в это трудное время», — пишут коллеги умершего.

Родился Мак Дэвис под именем Моррис Мак Дэвис в 1942 году в Лаббоке, штат Техас, США.

Первый крупный успех пришел к нему в 1972 году. Тогда песня Baby Don't Get Hooked on Me возглавила все поп- и кантри-чарты страны. Было продано более миллиона копий пластинки, а Дэвис получил награду от Звукозаписывающей ассоциации Америки.

Дэвис вместе с Элвисом Пресли создали хиты «Воспоминания», «В гетто», «Не плачь папа» и «Чуть меньше разговора».

На Голливудской Аллее славы есть звезда, посвященная Мак Дэвису.

Напомним, девять лет назад умер автор хитов Элвиса Пресли поэт-песенник Джерри Лейбер.





