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Мир

Россия объявила о неимоверной "шпионской" находке в иностранных утюгах

11:22 30 сентября 2020
Утюг

В России директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак заявил об обнаружении утюгов иностранного производства «со встроенной прослушкой».

Как сообщает РИА «Новости», об этом Шпак сообщил на форуме «Микроэлектроника-2020». «Есть закладки. Пару утюгов мы видели с микрофонами. Обычный утюг. С микрофоном. Соответственно, чтобы с этого микрофона что-то куда-то кидать, нужен какой-то способ связи», — сказал чиновник.

Он также заявил, что РФ следует обеспечить себе полную независимость в сфере микроэлектроники. Мол, иначе будет поздно — «через 10−15 лет во всей инфраструктуре будет стоять импорт и никакой возможности поменять и изменить это не будет».

Изображение RitaE с сайта Pixabay.

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