Украина поддержала Азербайджан в его конфликте с Арменией
В Украине обнародовали официальную позицию по поводу ситуации, сложившейся вокруг Нагорного Карабаха, где продолжаются военные действия между армиями Азербайджана и Армении.
Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что замороженные конфликты на самом деле таковыми не являются и могут взорваться в любой момент — мировое сообщество должно на них своевременно реагировать
«Краеугольным камнем украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживали целостность Азербайджана, как и он — нашу. Этот принцип остается для нас неизменным», — сказал министр на брифинге и добавил: «На Кавказе главное — не разжигать дополнительно высокие эмоции, работать на прекращение кровопролития».
На видео — с 02:25.
Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к предметным переговорам без предварительных условий, а также выразил полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
Иллюстративное изображение Michal Jarmoluk с сайта Pixabay.590
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