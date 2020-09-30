Украина поддержала Азербайджан в его конфликте с Арменией

В Украине обнародовали официальную позицию по поводу ситуации, сложившейся вокруг Нагорного Карабаха, где продолжаются военные действия между армиями Азербайджана и Армении.

Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что замороженные конфликты на самом деле таковыми не являются и могут взорваться в любой момент — мировое сообщество должно на них своевременно реагировать

«Краеугольным камнем украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживали целостность Азербайджана, как и он — нашу. Этот принцип остается для нас неизменным», — сказал министр на брифинге и добавил: «На Кавказе главное — не разжигать дополнительно высокие эмоции, работать на прекращение кровопролития».



На видео — с 02:25.

Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к предметным переговорам без предварительных условий, а также выразил полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Иллюстративное изображение Michal Jarmoluk с сайта Pixabay.

590

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter