Воспитательницу детского сада приговорили к смертной казни за отравление детей: яд она подсыпала в кашу

В Китае, где ранее учитель избил до смерти школьницу за неверный ответ на уроке, воспитательницу детсада приговорили к смертной казни за отравление детей. Приговор вынес Народный суд города Цзяоцзо в провинции Хэнань.

В марте прошлого года женщина по имени Ван Юнь поссорилась со своей коллегой по поводу методов воспитания.

После этого Ван купила через интернет нитрит натрия и подсыпала его в большом количестве в кашу, приготовленную для детей из группы обидчицы, на которую Юнь рассчитывала свалить вину.

Как сообщает CNN, в результате действий Ван Юнь были госпитализированы 25 малышей: у них началась рвота, многие теряли сознание. В 21 случае наблюдалось тяжелое отравление. Один ребенок умер.

Как оказалось, ранее Ван уже пыталась тем же способом отравить своего мужа, подсыпав ему в 2017 году нитрит натрия в воду. Однако супруг выжил.

Нитрит натрия обладает антибактериальными и антиокислительными свойствами, поэтому применяется при производстве пищевой продукции как консервант и фиксатор окраски. При этом он является сильнейшим ядом. 4−6 граммов вещества способны убить человека. Нитрит запрещен для использования в продуктах для детей до трех лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в китайской начальной школе охранник устроил резню, напав на детей с ножом.



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