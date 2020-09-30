У Трампа и Байдена на дебатах случилась перепалка из-за Украины

Во время дебатов президент США Дональд Трамп несколько раз пытался нападать на своего оппонента Джозефа Байдена по поводу его сына Хантера, которого республиканцы официально обвинили в получении сомнительных миллионов в Украине, России и Китае.

«Мой сын не сделал ничего плохого… Его дискредитировали», — заявил раздраженный Байден.

По информации CNN, Трамп постоянно перебивал Байдена.

«С этим клоуном трудно что-то сказать», — такой была реакция Байдена.

Напомним, обвинения со стороны Трампа по поводу коррупции в действиях Хантера Байдена были в значительной степени опровергнуты даже членами его собственной партии. Ранее два комитета Сената, возглавляемые республиканцами, пришли к выводу, что, хотя позиция Хантера Байдена в совете украинской энергетической компании была «неудобной» и «проблемной» в то время, когда Джо Байден занимал пост вице-президента, факт правонарушений был сомнителен. В 87-страничном отчете делается вывод, что «неясно, в какой степени» это дело «повлияло на политику США в отношении Украины».

Ранее «ФАКТЫ» публиковали полный перевод статьи, вышедшей в американской газете The Washington Post. Она рассказывает о секретном докладе ЦРУ, в котором говорится, что президент России Владимир Путин вероятно лично руководит операцией по дискредитации Джо Байдена. А осуществляет эту операцию украинский законодатель Андрей Деркач.

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