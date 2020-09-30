В ОБСЕ заявили о готовности послать наблюдателей в Нагорный Карабах

Ситуации в Нагорном Карабахе, где возобновились активные боевые действия между вооруженными силами Азербайджана и Армении, стала предметом обсуждения на специальном заседании Постоянного совета Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене.

Об этом передает DW.

Сообщается, что на встрече присутствовали представители 57 государств-членов ОБСЕ.

Открывая встречу, председатель Постоянного совета Игли Хасани вновь выразил тревогу в связи с продолжающимися столкновениями и ухудшением ситуации на линии соприкосновения. Он выразил обеспокоенность растущим числом жертв и повторил призыв ОБСЕ к немедленной деэскалации конфликта.

Личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджей Каспршик проинформировал участников встречи о ситуации в зоне армянско-азербайджанского конфликта, указав, что получает информацию непосредственно с мест событий и от местных информаторов на самом высоком уровне. Каспршик указал, что ОБСЕ готова отправить своих представителей в зону конфликта и возобновить мониторинг, как только позволит ситуация.

Представители стран-сопредседателей Минской группы — Франции, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки — подтвердили призыв сопредседателей ко всем сторонам немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска пути устойчивого урегулирования конфликта.

Представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор предостерег третьи силы от вмешательства в конфликт между Арменией и Азербайджаном, указав, что оно может привести лишь к обострению ситуации в регионе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан незамедлительно прекратить боевые действия.

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