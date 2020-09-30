Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

Совет безопасности ООН выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о широкомасштабных боевых действиях в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в материалах, которые озвучил по итогам обсуждения в Совбезе председатель СБ ООН Абду Абарри, передает ТАСС.

«Члены Совбеза строжайшим образом осудили применение силы и выразили сожаление с гибелью людей», — заявил Абарри.

При этом Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к предметным переговорам без предварительных условий, а также выразил полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Также Абарри не исключил, что при необходимости Совет проведет встречу с участием представителей Армении и Азербайджана.

«Если это будет нужно, мы будем разговаривать с обоими послами, чтобы они могли прийти к взаимопониманию», — информировал Абарри.

В то же время лидеры двух страны — президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян — впервые появились вместе во вторник в одной из пропагандистских программ на российском ТВ, пишет МК.

Свои заявления они делали по очереди. Сначала выступил азербайджанский лидер, а затем слово взял армянский премьер.

По словам Алиева, Баку всего лишь отвечает на агрессию Армении. Он добавил, что Ереван использует карабахский конфликт, чтобы отвлечь население от внутренних проблем. Самого Пашиняна он назвал «ставленником» Джорджа Сороса.

Пашинян же подчеркнул, что это Армения отвечает на агрессию Баку. По его словам, якобы есть угроза существованию армянского народа. Турция же, которая по его словам принимает участие в конфликте, ищет повод ввести войска в Нахичевань.

Напомним, что тлеющий конфликт разгорелся 27 сентября: тогда минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению оборонного ведомства Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Ереване также отмечали, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Власти НКР призвали население укрыться, а позже объявили в республике военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Азербайджане действует комендантский час. Там также ввели частичную мобилизацию. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Турция выдвинула Армении военный ультиматум. Официальная Анкара считает, что армяно-азербайджанский военный конфликт прекратится только после того, как Армения уйдет с территории Азербайджана.

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