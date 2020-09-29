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Мир

Минобороны Армении заявило о гибели армянского пилота в результате атаки самолета турецких ВВС

17:17 29 сентября 2020
СУ-25

Во вторник, 29 сентября, турецким истребителем был сбит самолет армянских ВВС СУ-25. В результате погиб пилот. Ранее Турция выдвинула Армении жесткий ультиматум.

Министерство обороны Армении заявило, что боевое столкновение произошло во время атаки азербайджанской авиации на населенные пункты.

«Турецкий истребитель поднялся в воздух с аэродрома азербайджанского города Гянджа и прикрывал действия азербайджанской авиации и беспилотников, наносивших удары по населенным пунктам Варденис, Мец Масрик и Сотк в самой Армении», — сказал пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

Как сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», Турция опровергает информацию о том, что ее истребитель сбил армянский Су-25.

Ранее сообщалось, что министерства обороны Армении и Азербайджана сообщают противоречащие другу другу данные об атаках и о потерях в результате боевых операций.

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Минобороны Армении заявило о гибели армянского пилота в результате атаки самолета турецких ВВС

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