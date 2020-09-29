Встреча в Вильнюсе: о чем договорились Макрон и Тихановская

Во вторник, 29 сентября, в Вильнюсе состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Светланы Тихановской — главной соперницы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа в Беларуси. Лидер белорусской оппозиции попросила Париж выступить посредником в урегулировании политического кризиса в бывшей советской республике. По словам самой Тихановской, Макрон пообещал оказать такую помощь, в том числе приложить усилия для освобождения политических заключенных в Беларуси.

«Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели — новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года», — заявила Тихановская накануне встречи.

В воскресенье, 27 сентября, Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche заявил, что Александру Лукашенко следует добровольно уйти. «Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии, и которая удерживается силой», — подчеркнул президент Франции. Он выразил восхищение мужеством белорусов, участвующих в массовых мирных протестах. «Они знают, на какой риск идут, выходя каждую неделю, по выходным, на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в давно подавляемую демократию в своей стране», — сказал Макрон.

Демонстрации и забастовки в Беларуси не стихают уже полтора месяца. 27 сентября стало 50-м днем протестов. Массовые марши проходят каждую субботу и воскресенье. Юбилейная акция собрала более 100 тысяч участников.

После тайной инаугурации Лукашенко белорусы провели в Минске репетицию «народной инаугурации» Тихановской. И опять участников акции жестко разгоняли омоновцы.

Огромный общественный резонанс вызвало сообщение о разработке компьютерной программы, которая помогает опознать белорусских силовиков, прикрывающих свои лица масками и балаклавами. В интернете с огромной скоростью распространился видеоролик, где с людей в черном, чьи глаза попали в объектив камеры, «снимают» маскирующие их лица балаклавы. Так называемая деанонимизация считается эффективным фактором в противостоянии между силовиками и участниками протестов в Беларуси. К сожалению, выяснилось, что данная видеотехнология пока не готова.

Что касается встречи Макрона и Тихановской, то она всерьез зацепила Лукашенко. Накануне непризнанный многими странами, включая Украину, президент Беларуси позволил себе грубый выпад в адрес французского лидера. «Как кажется нам здесь, в Беларуси, Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты. С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома», — говорится в заявлении пресс-службы Лукашенко. Он посоветовал «незрелому Макрону» «поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться наконец внутренними делами Франции».

Евросоюз всячески пытается поддержать белорусов. Четыре фракции Европарламента выдвинули белорусскую оппозицию на премию имени Сахарова, вручаемую ежегодно «за свободу мысли». В понедельник, 28 сентября, были представлены претенденты на эту престижную награду. В их число вошли Светлана Тихановская, ее муж Сергей Тихановский, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова и Вероника Цепкало, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

Между тем Алексиевич покинула Беларусь. Помощница известной писательницы Татьяна Тюрина подчеркнула, что нобелевский лауреат улетела в Германию «по своим личным и литературным делам». «У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», — объяснила Тюрина. По ее словам, отъезд Алексиевич не связан с делом о захвате государственной власти в отношении Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, членом которого является писательница. «Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события, и от ее самочувствия», — сказала Тюрина. Ее слова подтвердили в Германии, Швеции и Италии. Друзья Алексиевич говорят, что она вернется в Минск через месяц.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в Минске «казнили» Александра Лукашенко.

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