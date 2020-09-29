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Мир

Армения и Азербайджан активно сообщают о военных потерях друг друга

13:42 29 сентября 2020
Армения и Азербайджан активно сообщают о военных потерях друг друга

Министерство обороны Армении обновило данные о количестве военнослужащих, погибших во время новой эскалации конфликта с Азербайджаном. Напомним, 27 сентября обе страны ввели военное положение.

По данным Еревана, 29 сентября в результате действий армянских воинов соперник потерял одну единицу инженерной военной техники, 4 единицы артиллерийского оружия и 5 танков. Точное количество убитых азербайджанских военных не называется.

Также отмечается, что ранним утром 29 сентября азербайджанская сторона «возобновила масштабные наступательные операции почти по всей линии обороны армии обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской республики. — Авт.) с применением системы залпового огня „Смерч“ и других крупнокалиберных систем».

В свою очередь Министерство обороны Азербайджана заявило, что к очередной провокации прибегла Армения — 29 сентября, начиная с 07.30 территория Дашкесанского района Азербайджана подвергается артиллерийскому обстрелу с территории Варденисского района Армении.

«Азербайджанской Армией будут приняты адекватные меры», — говорится в сообщении.

Напомним, 28 сентября Армения обвинила Азербайджан и Турцию в геноциде.

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