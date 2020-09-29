Стал известен диагноз музыканта Юрия Башмета

В Москве с COVID-19 экстренно госпитализировали известного российского дирижера Юрия Башмета. Напомним, накануне стало известно об инфицировании 10-летнего сына осужденного актера Михаила Ефремова Бориса, в связи с чем всю семью отправили на самоизоляцию.

По данным СМИ, у Башмета и его супруги Натальи развилась пневмония.

Ранее в Русском концертном обществе ТАСС подтвердили «коронавирусный» диагноз артиста.

В настоящее время пара находится в городской больнице № 52. Их состояние оценивается как средней тяжести, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Ранее в этой же больнице скончался известный российский телеведущий Михаил Борисов.

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