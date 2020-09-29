Канье Уэст высказался об Армении на фоне вспыхнувшей войны

После того, как американская модель с армянскими корнями Ким Кардашьян Уэст выступила в поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, на события на Южном Кавказе отреагировал и ее супруг — рэпер и продюсер Канье Уэст.

Он призвал людей молиться. Правда, не только за Армению. «Молитесь за Армению. Молитесь за семью Бреонны Тейлор (афроамериканка, застреленная во время полицейской операции в марте 2020 года. — Авт.). Молитесь за мир, опустошенный пандемией. Молитесь о любви Бога, чтобы он защитил всех нас. Осени наших друзей и семью, смягчи сердца мира. Спасибо, Бог, за нашу жизнь. Во имя Иисуса, аминь», — такой текст появился в микроблоге Уэста в Twitter.

Praying for Armenia Praying for Breonna Taylors family Praying for a world ravaged by the pandemic Praying for Gods love to cover us all Cover our friends and family soften the hearts of the world Thank you God for our lives. In Jesus name Amen — ye (@kanyewest) September 29, 2020

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», армянский МИД выступил с заявлением, обвинив Азербайджан и помогающую ему Турцию в геноциде.

Фото с сайта https://www.kanyewest.com.

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