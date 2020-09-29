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Мир

Канье Уэст высказался об Армении на фоне вспыхнувшей войны

8:34 29 сентября 2020
Канье Уэст

После того, как американская модель с армянскими корнями Ким Кардашьян Уэст выступила в поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, на события на Южном Кавказе отреагировал и ее супруг — рэпер и продюсер Канье Уэст.

Он призвал людей молиться. Правда, не только за Армению. «Молитесь за Армению. Молитесь за семью Бреонны Тейлор (афроамериканка, застреленная во время полицейской операции в марте 2020 года. — Авт.). Молитесь за мир, опустошенный пандемией. Молитесь о любви Бога, чтобы он защитил всех нас. Осени наших друзей и семью, смягчи сердца мира. Спасибо, Бог, за нашу жизнь. Во имя Иисуса, аминь», — такой текст появился в микроблоге Уэста в Twitter.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», армянский МИД выступил с заявлением, обвинив Азербайджан и помогающую ему Турцию в геноциде.

Фото с сайта https://www.kanyewest.com.

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