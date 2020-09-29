Семилетний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон оказался замешанным в международном скандале (фото)

Старший сын британского принца Уильяма и Кейт Миддлтон, семилетний принц Джордж, неожиданно оказался замешан в международный скандал. Недавно Кенсингтонский дворец посетил знаменитый английский натуралист Дэвид Аттенборо. Во время визита 94-летний сэр Дэвид встретился с тремя детьми герцога и герцогини Кембриджских. И подарил их первенцу зуб ископаемой акулы Carcharocles megalodon, которому около 23 миллионов лет. Как рассказал Аттенборо, он нашел его в 1960-х годах на Мальте, которая вплоть до 1964 года была британской колонией.

Джордж, которые интересуется динозаврами и прочими доисторическими вещами, пришел в полный восторг. Момент, когда он рассматривает презент, был запечатлен на опубликованном дворцом фото.

На аукционе такой зуб мог бы быть продан не за одну тысячу долларов.

Однако теперь ценный подарок у юного принца могут отобрать. Власти Мальты потребовали вернуть им акулий зуб. Как сообщает издание Express, министр культуры этой страны Хосе Эррера заявил, что этот раритет должен быть передан одному из мальтийских музеев. И пообещал добиться того, чтобы ценная палеонтологическая находка была доставлена обратно. Согласно законам Мальты, подобные вещи считаются частью культурного наследия страны, не подлежащего вывозу за ее пределы. И тот, кто приобретает такие ценности, зная, что они были добыты незаконным путем, может получить до шести лет тюрьмы и выплатить штраф в размере 2000 евро.

«Есть некоторые артефакты, которые важные для мальтийского природного наследия, но которые оказались за границей и заслуживают того, чтобы их вернуть. Мы справедливо уделяем большое внимание историческим и художественным артефактам. Однако не всегда так обстоят дела с нашим естествознанием. Я полон решимости изменить это отношение», — заявил министр.

Букингемский дворец ситуацию пока что не комментировал.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дэвид Аттенборо побил мировой рекорд Дженнифер Энистон по приросту подписчиков в Instagram.

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