Генсек ООН назвал "ошеломляющей" отметку в 1 млн смертей от коронавируса (видео)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, поделившийся недавно видением жизни организации после пандемии, призвал человечество учиться на своих ошибках, после того как число жертв пандемии коронавируса, по данным университета Джонса Хопкинса (по состоянию на 3.45 по Киеву) превысило отметку в 1 млн.

«Мир достиг ужасающей вехи: пандемия COVID-19 унесла жизни миллиона людей. Это ошеломляющая цифра. При этом нельзя забывать, что это жизнь каждого отдельного человека. Это чьи-то матери, отцы, братья, сестры, друзья и коллеги» — сказал он в видеообращении.

Генсек отметил, что особая жестокость пандемии заключается в невозможности для семей побыть с умирающим родственником.

«Как сказать «прощай», не взяв человека за руку, не поцеловав его, не обняв и не прошептав «я люблю тебя?», — посетовал глава ООН,

В то же время Гутерриш добавил, что мы можем преодолеть это испытание, но должны учиться на своих ошибках.

Our world has reached an agonizing milestone: the loss of 1 million lives to #COVID19.



We must never lose sight of each & every life.



As the hunt for a vaccine affordable and available to all continues, lets honour their memory by working together to defeat this virus. pic.twitter.com/iZ1UnN8d4i — António Guterres (@antonioguterres) September 29, 2020

«Важно ответственное лидерство. Важна наука. Важно сотрудничество. Дезинформация же убивает», — уверен генсек ООН.

А пока мир не получил вакцину, генсек призвал соблюдать дистанцию, носить маски и мыть руки, «чтобы внести свой вклад в спасение жизней людей».

Напомним, что отметку в один млн жертв коронавирусной инфекции по данным Университета Джонса Хопкинса, мир преодолел в ночь на 29 сентября. Однако международная группа волонтеров Worldometer, которая отслеживает всемирную статистику в режиме реального времени, сообщила об этом вечером 27 сентября. Их данные расходятся.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 28 сентября, в Украине подтверждены 201 305 случая заболевания COVID-19, из них 3 996 летальных, 88 453 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 2671 новых случаев заражения.

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