Невозможно посчитать идеально: в ВОЗ назвали показатели смертности от COVID-19 заниженными

Реальное число смертей от коронавируса в Украине и в других странах мира выше, чем утверждает официальная статистика.

Об этом на брифинге заявил Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, пишет swissinfo.ch.

«Когда вы что-то считаете, вы никогда не посчитаете идеально, но я могу вас заверить, что нынешние показатели, вероятно, ниже действительных», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать информацию о количестве смертей, ошибочно связанных с коронавирусом.

Ранее на брифинге Майкл Райан сделал резонансное заявление о том, что число летальных исходов вследствие заражения коронавирусной инфекцией к моменту начала массового использования вакцины может достичь 2 млн.

«Пока мы не сделаем это, эти цифры, о которых вы говорите не просто могут оказаться реальными, но, к сожалению, очень вероятными», — допустил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения во время брифинга ВОЗ.

По его словам, этот показатель может быть даже выше, если страны не будут принимать меры по сдерживанию пандемии.

Кроме того, ранее региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге заявлял, что увеличение числа летальных случаев от коронавируса в Европе может возрасти в октябре — ноябре текущего года.

Отметим, согласно данным статистического сайта Worldometer, от осложнений, вызванных COVID-19 умерли 1 005 057 человек. Всего с начала пандемии в мире диагностировали почти 33,5 млн случаев заражения коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, несмотря на пандемию коронавируса, в нашей стране отменен запрет иностранным гражданам на въезд, введенный месяц назад.

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