Умерший от коронавируса мэр выиграл выборы в румынской деревне

Выборы мэра в любом населенном пункте — дело хлопотное и кропотливое, к тому же может быть связано с массой неожиданностей.

К примеру, в румынской коммуне Девеселу победителям на выборах главы местной общины стал скончавшийся за десять дней до волеизъявления градоначальник Ион Алиман, пишет румынская служба Радио Свобода.

Издание уточняет, что 57-летний Ион Алиман выдвигался на третий срок от партии социал-демократов (PSD). Четвертого сентября он заболел коронавирусной инфекцией, а после госпитализации его состояние ухудшилось.

17 сентября мужчина умер в больнице в Бухаресте, а выборы мэра Девеселу прошли 27 сентября. Алиман умер во время избирательной кампании, поэтому его фамилию не могли исключить из бюллетеней.

Кроме Алимана в выборах принимали участие кандидаты от партии «Народное движение» и «Альянса либералов и демократов за Европу». Однако большинство жителей коммуны проголосовали за умершего мэра — за него отдали 1020 голосов из 1600. Люди объяснили, что таким образом хотели выразить уважение мэру, которым всегда были довольны.

Когда результаты стали известны, местные жители посетили его могилу, чтобы зажечь свечи. Некоторые говорили: «Это ваша победа» и «Вы будете нами гордиться, мы знаем, что откуда-то с высоты вы смотрите».

«Он остался в избирательном бюллетене и имел право быть избранным. Это правовая ситуация. Люди это поняли. Этим голосованием я также даю PSD​ право выставить кандидата на выборах», -​ сказал он.

Также Добре сообщил, что будет баллотироваться на следующих выборах мэра.

Как известно, в США несколько раз голосовали за покойников. Самая недавняя история случилась в 2018 году. Тогда владелец публичного дома и звезда реалити-шоу Деннис Хоф выиграл выборы в Неваде, хотя и был мертв уже почти месяц. Убирать его имя из списков было поздно, а голосовать за демократического кандидата люди не хотели. Позже на его место назначили другого республиканца.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в украинских реалиях выборы мэра могут рассорить даже людей, считавшихся когда-то друзьями.

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