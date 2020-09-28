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Мир

"Я был с ним от зари до зари": умер личный фотограф Брежнева (фото)

19:58 28 сентября 2020
Мусаэльян

В Москве скончался личный фотограф генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева 81-летний Владимир Мусаэльян. Напомним, 28 сентября также стало известно о смерти сценариста «Звезды пленительного счастья», писателя Олега Осетинского.

Друг Мусаэльяна, фотожурналист Анатолий Хрупов, назвал случившееся «невосполнимой потерей», а самого фотографа — «человеком с большой буквы».

«Я не встречал человека, который мог сказать о нем хоть что-то отрицательное», — написал Хрупов в своем Facebook.

За свою работу Мусаэльян был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Почета (2019), медалью «Защитнику свободной России» (1993), а также четырежды получал международную фотопремию World Press Photo в разных номинациях.

«Я постоянно был с ним (Брежневым. — Авт.), от зари до зари. Моя жизнь была подчинена ритму его жизни, его работе. Все годы я работал без выходных, без отпусков», — говорил фотограф о своей работе с генсеком.

"Братский" поцелуй

Леонид Брежнев и Броз Тито

Напомним, запечатленный фотографом знаменитый «поцелуи» Брежнева получил продолжение в современной Беларуси.

Фото ТАСС и РИА Новости

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