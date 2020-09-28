Армения опубликовала списки убитых Азербайджаном военных – 59 человек

После того, как Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении большого количества военной техники и порядка 550-ти погибших армянских военнослужащих, в Армении опубликовали официальные данные о потерях.

Согласно данным армянского Минобороны, в понедельник, 28 сентября, погибли 28 военнослужащих. Также сообщалось о погибших 27 сентября 15 военнослужащих.

Днем ранее в МО Армении называли имена 16-ти погибших.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в МИД Армении опубликовали заявление, обвинив власти Турции в содействии Азербайджану «для совершения актов геноцида на Южном Кавказе».

Иллюстративное изображение Candid_Shots с сайта Pixabay.

346

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter