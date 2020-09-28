Армения опубликовала списки убитых Азербайджаном военных – 59 человек
После того, как Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении большого количества военной техники и порядка 550-ти погибших армянских военнослужащих, в Армении опубликовали официальные данные о потерях.
Согласно данным армянского Минобороны, в понедельник, 28 сентября, погибли 28 военнослужащих. Также сообщалось о погибших 27 сентября 15 военнослужащих.
Днем ранее в МО Армении называли имена 16-ти погибших.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в МИД Армении опубликовали заявление, обвинив власти Турции в содействии Азербайджану «для совершения актов геноцида на Южном Кавказе».
Иллюстративное изображение Candid_Shots с сайта Pixabay.346
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