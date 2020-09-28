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Мир

Нобелевский лауреат и противница Лукашенко Светлана Алексиевич покинула Беларусь

14:09 28 сентября 2020
Светлана Алексиевич

Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета Светлана Алексиевич, просившая ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию, улетела в Германию.

Как сообщает «TUT.BY», Алексиевич покинула территорию Беларуси утром в понедельник, 28 сентября, однако, как утверждает помощница писательницы, ее отъезд не связан с уголовным делом против Координационного совета.

«Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны навсегда? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам. У нее запланированы встречи, книжная ярмарка в Швеции, на Сицилии ей будут вручать награду», — рассказала помощница писательницы Татьяна.

На уточняющий вопрос о том, не является ли ее отъезд эмиграцией, Татьяна ответила: «Нет, конечно, она поехала по своим личным и литературным делам. Это нормальная ее жизнь, она просто долго не могла уехать из-за самочувствия. Когда вернется? Все зависит от того, как здесь будут развиваться события и от ее самочувствия».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в квартиру Светланы Алексиевич приходили иностранных дипломаты, чтобы поддержать писательницу. Визит состоялся после того, как к Алексиевич наведывались силовики.

Фото со странички Светланы Алексиевич в соцсетях.

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