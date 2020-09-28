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Мир

Армения обвинила Азербайджан и Турцию в геноциде

13:24 28 сентября 2020
Карта Нагорный Карабах

После того, как на фоне боевых действий в районе Нагорного Карабаха (Арцаха) Азербайджан и Армения ввели военное положение, армянское внешнеполитическое ведомство выступило с заявлением о том, что Турция поддерживает азербайджанскую сторону «для совершения актов геноцида на Южном Кавказе», как и «столетие назад».

«Геноцидный турецко-азербайджанский союз представляет собой серьезную угрозу для народов региона», — говорится в заявлении МИД Армении, опубликованном на страничке дипломатического ведомства в соцсетях.

Также в документе подчеркивается, что «турецкие военные специалисты сражаются бок о бок с Азербайджаном, который использует турецкое оружие, в том числе БПЛА и боевые самолеты». В МИД Армении, ссылаясь на «достоверные источники», заявляют, что «Турция вербует и переправляет в Азербайджан иностранных боевиков-террористов».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», боевые столкновения армий Азербайджана и Армении произошли утром 27 сентября. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в «масштабной провокации по всей протяженности фронта», а армянская сторона, в свою очередь, обвинила Азебрайджан в атаке на Арцах.

Карта из Википедии.

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