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Навальный рассказал о встрече с Меркель

11:59 28 сентября 2020
навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный подтвердил, что действительно встречался в клинике Charite с канцлером Германии Ангелой Меркель. По словам Алексея, Меркель приезжала в больницу в Берлине, но это был не официальный визит лидера государства, а частная встреча.

«Встреча была, но не стоит называть ее „секретной“. Скорее, частная встреча и разговор с семьей», — прокомментировал Навальный статью в Spiegel, где журналисты сообщили о поездке Меркель в клинику.

Напомним, после отравления 20 августа Навальный сначала попал в клинику в Омске, а оттуда был перевезен в Берлин в медицинский центр Charite, где и находится по сегодняшний день.

Государственная лаборатория в Германии подтвердила, что Навальный был отравлен нейротоксином из группы «Новичок» — возможно, усовершенствованной версией токсина. Другие лаборатории в Европе подтвердили вывод немецких специалистов.

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