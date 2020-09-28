Навальный посоветовал переночевавшему в его номере Киселеву лекарство

Российский пропагандист Дмитрий Киселев отправился в Томск и поселился в номере отеля, где отравили оппозиционного политика Алексея Навального.

РосСМИ опубликовали сюжет, в котором Киселев, надев банный халат, бреется в ванной.

«А вот халат я как раз не надевал. Если он висит с тех времен, то рекомендую Дмитрию Киселеву на всякий случай заехать в аптеку за атропином и помнить, что от момента „что-то не то“ до отключки у него будет примерно 15 минут», — так прокомментировал поездку Киселева Алексей Навальный.

А вот халат я как раз не надевал. Если он висит с тех времён, то рекомендую Дмитрию Киселеву на всякий случай заехать в аптеку за атропином и помнить, что от момента «что-то не то» до отключки у него будет примерно 15 минут. https://t.co/no2smT9XS9 — Alexey Navalny (@navalny) September 28, 2020

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский ведущий политического ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин оскандалился в прямом эфире, пытаясь убедить зрителей, что команда Навального сфальсифицировала видео, снятое в номере, где отравили оппозиционера. Выяснилось, что время на часах из гостиницы «заблюрили» как раз на росТВ.

Фото со странички Алексея Навального в соцсетях.

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