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Мир

Навальный посоветовал переночевавшему в его номере Киселеву лекарство

11:23 28 сентября 2020
Навальный в больнице

Российский пропагандист Дмитрий Киселев отправился в Томск и поселился в номере отеля, где отравили оппозиционного политика Алексея Навального.

РосСМИ опубликовали сюжет, в котором Киселев, надев банный халат, бреется в ванной.

«А вот халат я как раз не надевал. Если он висит с тех времен, то рекомендую Дмитрию Киселеву на всякий случай заехать в аптеку за атропином и помнить, что от момента „что-то не то“ до отключки у него будет примерно 15 минут», — так прокомментировал поездку Киселева Алексей Навальный.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский ведущий политического ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин оскандалился в прямом эфире, пытаясь убедить зрителей, что команда Навального сфальсифицировала видео, снятое в номере, где отравили оппозиционера. Выяснилось, что время на часах из гостиницы «заблюрили» как раз на росТВ.

Фото со странички Алексея Навального в соцсетях.

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