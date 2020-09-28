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Мир

Умная собака спасла свою подвыпившую хозяйку (видео)

10:56 28 сентября 2020
Джакс

Пользовательница соцсети TikTok Ханна Куинтус поделилась записанным камерой наблюдения видео, которое ее потрясло. Подвыпившая Ханна вернулась домой с вечеринки, нетвердо держась на ногах. Ее встречал верный пес — золотистый ретривер по кличке Джакс. В какой-то момент женщина начала терять равновесие и заваливаться. Сообразительный Джакс спас хозяйку от падения, уперевшись передними лапами ей в плечи и мягко подталкивая к дивану, на который Ханна безопасно «приземлилась».

Куинтус говорит, что не сразу поняла, что произошло. Лишь протрезвев и пересмотрев видео на следующий день, осознала, что собака не дала ей рухнуть и получить серьезные травмы.

«Когда я посмотрела видео, я была по-настоящему удивлена. Мне потребовалось посмотреть его несколько раз, чтобы осознать, что он сделал. Это меня поразило», — рассказала она изданию Daily Star.

Ханна взяла Джакса в дом маленьким щенком и с тех пор они неразлучны. Сейчас псу уже два с половиной года. Больше всего из еды ему нравится мороженое и сыр. Он очень общительный и любит людей.

Пользователей сети впечатлили действия собаки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что улыбка взятого из приюта щенка растрогала сеть.

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