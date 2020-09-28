Страус считает себя зеброй и портит сотрудникам сафари-парка программу по размножению этих птиц (фото)

Страус по кличке Блу, проживающий в британском сафари-парке Лонглит, переживает «кризис личности». Птица считает себя зеброй. И создает большие проблемы сотрудникам парка, отказываясь выполнять свои родительские обязанности. Тем самым, как сообщает издание The Sun, Блу портит программу по размножению страусов в Лонглите.

Блу примкнул к стаду зебр. Он бегает, играет и пасется вместе с ними. И даже пытается махать несуществующим хвостом.

Обычно страусы этого вида составляют пары на всю жизнь. И самец с самкой разделяют обязанности по высиживанию яиц. Однако из Блу отец получился никудышный. И, хотя самка по имени Стэйси, отложила яйца, как полагается, Блу, вместо того, чтобы уделять внимание потомству, предпочитает компанию млекопитающих. Поэтому нерадивого папашу решили отселить из парка в другое место, заменив его другим, более ответственным, самцом.

«Его это не интересует — быть страусом. Это просто не для него. Все свое время он проводит со стадом зебр, и им нравится, когда он рядом», — говорят сотрудники. Один из смотрителей предполагает, что Блу могут не нравиться страусы-девочки. В любом случае, он ведет себя странно.

О проблеме с Блу был снят сюжет для шоу BBC Animal Park.

В дикой природе страусов и зебр часто можно увидеть вместе. У страусов плохое зрение, а зебры видят хорошо. С другой стороны, зебры плохо различают запахи, а у страусов отличное обоняние. Таким образом зебры и страусы дополняют друг друга в деле защиты от хищников.

Лонглит — первый в мире сафари-парк вне Африки, который был создан в 1966 году на территории старинного поместья Лонглит его хозяином — «самым эксцентричным аристократом Британии» Александром Джорджем Тинном, маркизом Бат, который, как писали «ФАКТЫ», умер от коронавируса в апреле этого года.



фото — BBC ANIMAL PARK

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