Spiegel узнал о тайном визите Меркель к Навальному

Российский оппозиционер Алексей Навальный продолжает лечиться в Германии после тяжелого отравления. Немецкие журналисты выяснили, что в берлинской клинике «Шарите» Навального навестила канцлер Ангела Меркель.

Согласно информации Spiegel, сразу после перевода Навального в немецкую клинику Меркель ежедневно получала сводки о состоянии пациента. Теперь федеральный канцлер решила наведаться в медучреждение лично. Эта поездка особо не афишировалась, пресс-служба Меркель визит не освещала.

Аналитики считают, что интерес канцлера Меркель к делу Навального — это сигнал России, что историю с отравлением «замять» не удастся, а Германия будет добиваться полномасштабного расследования.

Напомним, в Германии первыми установили, что Навальный был отравлен нейротоксином из группы ядов «Новичок». Лаборатории во Франции и Швеции исследовали образцы биоматериалов Навального и согласились с выводом немецких коллег.

В Германии считают, что использование отравителями «Новичка» — дорогостоящего, малодоступного и сложного в производстве препарата — явный признак того, что за отравлением стоят не криминальные элементы, а российские государственные органы.

Фото navalny/Instagram

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