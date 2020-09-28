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Мир

Лукашенко обрушился на Макрона – намекнул даже на адюльтер с Тихановской

8:54 28 сентября 2020
лукашенко

Александр Лукашенко резко ответил французскому президенту Эммануэлю Макрону. Тот недавно посоветовал белорусскому политику уходить в отставку и передать власть оппозиции. Лукашенко дал понять, что рекомендацию проигнорирует, а заодно и намекнул, что, возможно, Макрон не просто так поддерживает молодую белорусскую оппозиционерку.

Лукашенко считает, что первой леди Франции могут не понравиться столь явные симпатии супруга к Светлане Тихановской. «Как кажется нам здесь, в Беларуси, Эммануэль Макрон слишком много внимания уделяет одному из экс-кандидатов в президенты. С учетом того, что этот экс-кандидат — дама, французский лидер рискует ко внутренним проблемам Франции получить еще и личные — у себя дома», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Лукашенко.

Как сообщает БелТА, Лукашенко назвал себя опытным политиком, а Макрона причислил к незрелым, а потому посоветовал «поменьше смотреть по сторонам, и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции».

Напомним, в Беларуси 50 дней продолжаются протесты против оглашенных результатов президентских выборов. После полусекретной инаугурации Лукашенко сторонники Тихановской предложили собраться, чтобы провести «народную инаугурацию» своего кандидата.

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